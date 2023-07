Impasse na transferência para o FC Porto: Alan Varela apontado ao onze titular do Boca Juniors

Varela quer vestir de azul e branco e começa a ficar impaciente com o arrastar do processo até porque já teria viagem marcada para Portugal

Alan Varela terá sido testado no onze titular que o Boca Juniors apresentará este sábado, diante do Independiente, num dos jogos mais "tensos" do campeonato da Argentina.

O jornal Olé refere o médio pretendido pelo FC Porto é um dos três elementos do meio-campo que foi testado no derradeiro treino, a par de Cristian Medina e Equi Fernández.

Um cenário que, a confirmar-SE, não será de agrado de FC Porto e do jogador.

Recorde-se que se o dossiê da contratação de Nico González está praticamente fechado, o mesmo não pode ser dito de Alan Varela. O impasse dura há vários dias e o Boca Juniors continua a esticar a corda no que toca aos contornos do negócio com o FC Porto, mesmo que os valores já estejam acordados (oito milhões de euros fixos, a serem pagos em dois anos, mais objetivos).

Depois da questão dos prazos de pagamento - o clube argentino pretendia receber a primeira tranche aquando da transferência -, há, agora, uma nova condição imposta pelos "xeneizes": a certeza de garantias bancárias. Essa é uma alínea considerada indispensável para libertar o médio, de 22 anos, que, por sua vez, continua a fazer pressão com vista à mudança para a Invicta.

Leia também Sporting "Miúdos" do Sporting fizeram desafio para o TikTok e o resultado arranca sorrisos Dário Essugo, Eduardo Quaresma, Chermiti e Mateus Fernandes, jogadores do Sporting, fizeram um desafio para o TikTok, em que tinham de colocar bolas de ping pong num copo, depois de "conduzi-las" com a raquete. Veja o vídeo.

Varela quer vestir de azul e branco e começa a ficar impaciente com o arrastar do processo até porque já teria viagem marcada. O centrocampista, como O JOGO deu conta na edição de anteontem, foi o protagonista de uma despedida informal na Bombonera antes do jogo com o Newell"s Old Boys e não tem nos planos voltar a jogar pelo Boca, posição apoiada pelo seu entorno. No entanto, continua a treinar normalmente com o restante plantel, algo que o clube de Buenos Aires fez questão de mostrar na quinta-feira, numa galeria fotográfica partilhada via redes sociais.