Impasse com o FC Porto e Boca Juniors convoca Alan Varela

Alan Varela convocado no Boca Juniors, que este sábado defronta o rival Independiente

Depois de ter sido testado no onze titular no treino da manhã de sexta-feira, Alan Varela, alvo do FC Porto para reforçar o meio-campo, foi mesmo convocado por Jorge Almirón para a partida de sábado com o Independiente.

Mais um sinal claro que o emblema de Buenos Aires não fechou acordo com os dragões para a transferência do jogador.

Varela já se tinha despedido dos adeptos no início da semana, mas com o negócio entre os dois clubes a não chegar a bom porto por causa das novas exigências feitas pelo Boca Juniors, Alan manteve-se a treinar, com a expectativa de já não voltar a vestir a camisola do clube da Bombonera.

O médio transmitiu isso mesmo aos dirigentes e à equipa técnica, mas a verdade é que estes continuam a contar com os seus contributos e esta convocatória é a prova disso mesmo. Recorde-se, porém, que na semana passada, Alan também viajou com a equipa para o jogo da taça com o Barracas Central em que acabaria por não sair do banco.