Impasse: Boca Juniors aumenta as exigências por Alan Varela

Clube argentino quer garantias bancárias para dar luz verde à saída do médio, que mantém a pressão para acelerar dossiê

Se o dossiê da contratação de Nico González está praticamente fechado, o mesmo não pode ser dito de Alan Varela. O impasse dura há vários dias e o Boca Juniors continua a esticar a corda no que toca aos contornos do negócio com o FC Porto, mesmo que os valores já estejam acordados (oito milhões de euros fixos, a serem pagos em dois anos, mais objetivos). Depois da questão dos prazos de pagamento - o clube argentino pretendia receber a primeira tranche aquando da transferência -, há, agora, uma nova condição imposta pelos "xeneizes": a certeza de garantias bancárias. Essa é uma alínea considerada indispensável para libertar o médio, de 22 anos, que, por sua vez, continua a fazer pressão com vista à mudança para a Invicta.

Varela já teria viagem marcada e começa a ficar impaciente com a demora. Continua a treinar, mas quer voltar a jogar. FC Porto espera poder ter o jogador no Olival a partir da próxima semana.

Varela quer vestir de azul e branco e começa a ficar impaciente com o arrastar do processo até porque já teria viagem marcada. O centrocampista, como O JOGO deu conta na edição de anteontem, foi o protagonista de uma despedida informal na Bombonera antes do jogo com o Newell"s Old Boys e não tem nos planos voltar a jogar pelo Boca, posição apoiada pelo seu entorno. No entanto, continua a treinar normalmente com o restante plantel, algo que o clube de Buenos Aires fez questão de mostrar ontem, numa galeria fotográfica partilhada via redes sociais. Esta sexta-feira, sublinhe-se, é dia de convocatória para o jogo com o Independiente, o que pode ajudar a clarificar as coisas.

O FC Porto espera que o negócio por Alan Varela esteja fechado em breve. A verba acordada é de 8 M€ fixos, mais objetivos

Do lado do FC Porto, as intenções mantêm-se claras. Varela é o nome desejado para suceder a Uribe. Confirmando-se um desfecho positivo na transferência, a chegada ao Porto acontecerá mais tarde do que havia sido idealizado pelos dragões, que, ainda assim, têm esperança de tê-lo à disposição de Conceição durante a próxima semana. A confirmar-se, Alan estaria no centro de treinos do Olival uma semana antes da Supertaça, permitindo-lhe ambientar-se à nova casa e companheiros. Por outro lado, essa é uma conjuntura que abre poucas perspetivas de titularidade imediata. O treinador do FC Porto, como se sabe, não dispensa um período de ambientação dos reforços aos métodos de trabalho. Nesse sentido, e apesar do valor que lhe é reconhecido, Alan Varela não deverá ser exceção.