Immobile continua em dúvida para enfrentar o FC Porto no play-off europeu

Dianteiro italiano, melhor marcador da equipa e da Serie A, continua a padecer de febre. Após o desafio com o FC Porto, falhou igualmente a partida doméstica com a Udinese

Ausente da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, devido a um estado febril, Ciro Immobile, goleador italiano da Lázio, poderá ficar de fora da receção ao FC Porto, relativa à segunda mão, em 24 de fevereiro.

Segundo a Imprensa italiana, o avançado de 32 anos, que não defrontou a Udinese após o desafio no Dragão, apresentou relativas melhorias, mas continua a padecer de febre, pelo que a inclusão na convocatória de Sarri não é uma certeza.

Caso fique fora do baralho do treinador da Lázio, trata-se de uma ausência de vulto. Immobile é o artilheiro-mor da Serie A, ao contabilizar 19 golos em 21 jogos, tendo marcado mais três na Liga Europa e outro na Taça de Itália.

Além de Immobile, também o dianteiro espanhol Pedro está em dúvida para defrontar o FC Porto, após ter saído lesionado no decurso do jogo contra a Udinese, no passado fim de semana.

O próximo duelo entre FC Porto e Lázio está agendado para a próxima quarta-feira. A bola começará a rolar no Estádio Olímpico, em Roma, a partir das 17h45.