Iminente: Galatasaray confirma início de negociação por Sérgio Oliveira

Jogador já está em Istambul e a transferência pode ser anunciada a qualquer momento. O FC Porto vai encaixar três milhões de euros

A transferência de Sérgio Oliveira, do FC Porto para o Galatasaray, é iminente e pode ser oficializada a qualquer momento. Para já, o clube turco apenas admitiu, numa comunicação nas redes sociais, o início das conversações com o jogador, que já está em Istambul.

"Foram iniciadas as negociações oficiais com o jogador de futebol e o seu clube, o Futebol Clube do Porto, relativamente à transferência do futebolista profissional Sérgio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira para o nosso clube", escreveu o Galatasaray nas redes sociais.

Sérgio Oliveira vai assinar por quatro temporadas e o FC Porto vai encaixar 3 M€, além de poupar 13,5 M€ em salários. Aos 30 anos, vai experimentar o futebol de um sexto país, depois de Portugal, Grécia, França, Bélgica e Itália. Na última época, recorde-se, perdeu espaço na equipa de Sérgio Conceição e foi emprestado à Roma.