Ifoni, reforço da equipa B, conhece FC Porto de cor: "Está no clube de sonho"

Ejaita Ifoni, apresentado no FC Porto B, é fenómeno de popularidade em Moçambique, onde assistia a vídeos dos azuis e brancos. O treinador dos Black Bulls considera que o FC Porto assegurou um jogador que "correspondeu sempre ao patamar de exigência". Porta da equipa principal pode abrir-se, mas "terá de mostrar serviço" nos bês

Anunciado como reforço do FC Porto B, Ejaita Ifoni deixou marca em Moçambique, onde é tratado como uma estrela. Quem o diz é Inácio Soares, treinador dos Black Bulls, clube onde o avançado se sagrou campeão e melhor marcador (17 golos).

"Mesmo em Lichinga, no interior de Moçambique, onde as pessoas não veem tanto futebol, já ouviram falar do Ejaita"