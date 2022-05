Suspeitos da agressão mortal a adepto do FC Porto durante os festejos já foram identificados

Foi possível identificar os suspeitos das agressões que provocaram a morte, que, de acordo com a PSP, "ocorreram na sequência de anteriores desentendimentos e agressões entre os intervenientes"

A PSP do Porto identificou os suspeitos das agressões que provocaram esta madrugada a morte de um homem, de 26 anos, esfaqueado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto junto ao estádio do Dragão.

Em comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano do Porto avançou que os polícias que integravam o dispositivo de policiamento que se encontravam junto ao Estádio do Dragão foram informados que tinha ocorrido uma desordem na Alameda das Antas, pelas 02h40, pelo que imediatamente se deslocaram para a zona.

"Chegados ao local, os polícias encontraram um cidadão e uma cidadã, ambos deitados no chão e ensanguentados, a quem foram prestados os primeiros socorros, tendo sido acionados os competentes serviços de socorro médico, integrados no policiamento", refere a nota.

Os polícias executaram, então, os "protocolos táticos de preservação do local do crime" e procederam à identificação de diversas testemunhas que presenciaram as agressões, feitas com arma branca.

Desta forma, foi possível identificar os suspeitos das agressões que provocaram a morte, que, de acordo com a PSP, "ocorreram na sequência de anteriores desentendimentos e agressões entre os intervenientes".

De acordo com o comunicado, os factos foram "comunicados ao órgão de polícia criminal competente [Polícia Judiciária] para os investigar".

Na nota, a PSP apelou ainda para que todos os participantes em todos os eventos desportivos "contribuam para que os mesmos sejam momentos de festa e não de tragédia".

Um homem morreu esta madrugada depois de ter sido esfaqueado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto junto ao estádio do Dragão, no Porto, disse à Lusa fonte policial.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, durante a madrugada ocorreu uma agressão a um homem que festejava o título nacional na Alameda das Antas, no Porto, tendo sido esfaqueado, sendo que a "mulher que o acompanhava ao separar a briga acabou esfaqueada também".

Ambos foram transportados a uma unidade hospitalar, sendo que o homem acabou por não resistir aos ferimentos, de acordo com a mesma fonte, que desconhece qual a gravidade dos ferimentos da mulher.

De acordo com a fonte, o suspeito da agressão já tinha abandonado o local quando as autoridades chegaram, segundo testemunhas do incidente, que ocorreu "por volta das 03h00/04h00".

Por seu turno, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou à Lusa que o pedido de ajuda para os incidentes junto ao estádio do Dragão foi registado pelas 02h47.

De acordo com fonte do INEM, tratou-se de "uma agressão por arma branca, da qual resultaram dois feridos, ambos com cerca de 30 anos".

Os feridos foram assistidos por duas VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e duas ambulâncias do INEM, segundo a mesma fonte.

O homem "em paragem cardiorrespiratória" foi transportado "em manobras de reanimação para o Hospital de São João", e o ferido feminino "ligeiro" igualmente transportado para a mesma unidade hospitalar.