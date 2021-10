Hulk teve uma proposta do Atlético de Madrid, mas optou pelo FC Porto: "Fiquei maravilhado"

Hulk viveu em Portugal entre 2001 e 2002 e ficou a sonhar em representar o FC Porto. Seis anos mais tarde, conseguiu fazê-lo.

Hulk transferiu-se para o FC Porto em 2008, vindo do futebol japonês, mas podia ter aterrado em Madrid, porque o Atlético também fez uma proposta. No entanto, um sonho antigo falou mais alto, como contou o brasileiro numa entrevista ao jornal AS.

"Em 2008, quando fui para o FC Porto, tinha também uma proposta do Atlético de Madrid. Mas elegi o FC Porto, devido a um episódio passado no tempo em que estive, pela primeira vez, em Portugal, entre 2001 e 2002. Uma vez, o motorista do Vilanovense [onde Hulk jogou nas camadas jovens] convidou-me a ver um jogo do Porto, no antigo Estádio das Antas. Era uma partida da Taça UEFA ou Liga dos Campeões. O estádio estava repleto. Achei aquilo lindo, fiquei maravilhado, e disse ao senhor Artur [o motorista] que um dia jogaria ali e faria história", recordou.

"Quando recebi a proposta do FC Porto, recordei esse momento. Estava profetizado. Tive a oportunidade de vestir a camisola do FC Porto. O Atlético Madrid é uma equipa respeitada mundialmente, mas a decisão de ir para o FC Porto foi muito acertada", acrescentou o agora avançado do Atlético de Madrid, de 35 anos.