Hulk reforça euforia com os 5-0 ao Benfica: publicação leva adeptos do FC Porto à loucura

Brasileiro respondeu à manchete de O JOGO com uma publicação que levou adeptos à loucura.

A hipótese de Hulk regressar ao FC Porto, avançada por O JOGO, deixou os adeptos portistas em êxtase.

Na terça-feira foram às centenas as referências nas redes sociais a pedirem que a SAD avance mesmo para a contratação em janeiro, altura em que o brasileiro, de 34 anos, já não terá ligação ao Shanghai SIPG porque o contrato termina 31 de dezembro.

Não Perca FC Porto Hulk é hipótese para janeiro no FC Porto: confira os pormenores Dragões estudam a possibilidade e será sempre Sérgio Conceição a decidir. Não há proposta por agora, mas o avançado está disposto até ao limite para voltar a ser feliz em casa. Já se despediu.

Uma publicação do jogador nas redes sociais ajudou a dar gás à euforia e foi imediatamente entendida pelos fãs como a corroboração de que a vontade do avançado é voltar a vestir de azul e branco. É que o "Incrível" partilhou uma publicação do FC Porto alusiva aos 5-0 ao Benfica da época 2010/11. Na segunda-feira, os dragões tinham mostrado imagens de vários momentos importantes dos 17 anos de Estádio do Dragão. Um deles (o tal dos 5-0 ao rival) tinha, em grande plano, Hulk a festejar e este resolveu puxar da mesma e construir uma história no Instagram.

Se, entre os adeptos portistas, o dia foi de esperança, já os do Vasco da Gama, do Brasil, não gostaram nada da notícia. O clube treinado por Sá Pinto é um dos mais falados para o "Incrível" se este optar por voltar ao Brasil e os "torcedores" pedem agilidade à direção.

À margem do mercado, o jogador mantém-se concentrado no Shanghai SIPG, por quem ainda vai disputar a Champions da Ásia. "A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez", escreveu ontem, a propósito, nas redes sociais. A equipa de Vítor Pereira, refira-se, já está no Catar, onde se disputará o formato expresso da prova. O Sydney FC é o primeiro adversário, já esta quinta-feira.