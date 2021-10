Hulk recorda os anos de FC Porto: "Estive num dos maiores palcos onde já atuei"

Quatro campeonatos, quatro Supertaças, três Taças de Portugal e uma Liga Europa foram os títulos que Hulk conquistou em Portugal. A juntar a isto, foram 170 jogos, 78 golos e 50 assistências ao serviço do FC Porto.

De 2008 a 2012, Hulk vestiu de dragão ao peito e esses anos, onde conquistou muitos títulos e ficou conhecido no futebol mundial, são lembrados com muito carinho pelo jogador que agora atua no Atlético Mineiro.

Numa entrevista ao jornal espanhol AS, o avançado brasileiro falou do que significa o FC Porto na sua vida e carreira.

"Posso dizer que, em termos de visibilidade no mundo do futebol, do nome que tenho, de ser reconhecido e respeitado em todo o mundo, o FC Porto foi a minha porta de entrada. Cheguei ao FC Porto com 22 anos e estive num dos maiores palcos onde já atuei. Cheguei à Europa vindo do futebol asiático, era pouco conhecido, mas, em pouco tempo, comecei a ganhar o meu espaço, a jogar a Champions e a fazer história no FC Porto. É um clube que tenho no coração e, numa instituição com mais de 120 anos de história, é muito gratificante estar no Museu, fazendo parte dos 11 melhores da história. Tenho uma estátua lá", realçou Hulk.