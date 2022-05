Hulk recorda 2011 e dá conselho aos jogadores do FC Porto: "Escutem bem o treinador e o presidente"

O Incrível não esquece o jogo em que vingou a "injustiça" do famoso caso do túnel e acredita que Sérgio Conceição e Pinto da Costa vão saber motivar os jogadores de forma a saírem da Luz com o título.

Hulk não esquece a noite de 3 de abril de 2011, quando marcou na Luz, de grande penalidade, e garantiu o título em casa do rival, no mesmo estádio onde um ano e meio antes tinha acontecido o famoso caso do "túnel" que lhe custou uma suspensão de quatro meses, que depois de cumprida foi reduzida a três jogos.