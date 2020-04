Hulk lembra "desconfiança" e as palavras de Jesualdo que fizeram a diferença

Avançado brasileiro chegou ao FC Porto em 2008, proveniente do Tokyo Verdy.

Hulk foi um dos jogadores mais marcantes da história recente do FC Porto. No entanto, quando chegou a Portugal em 2008, proveniente do Tokyo Verdy, a desconfiança em redor do reforço desconhecido foi grande.

Nessa altura, as palavras do treinador Jesualdo Ferreira foram decisivas. "Assinei o contrato no dia do meu aniversário, a 25 de julho. Havia muita desconfiança e o pessoal meteu muita pressão no Jesualdo. O míster lembrou que o campo era igual, a bola era igual e que só dependia de mim para mostrar o meu valor. Sempre me senti em casa. É um clube que carrego no meu coração. É gratificante tornar-me ídolo do FC Porto. Isso deu-me muita força para chegar onde cheguei", contou Hulk no programa "FC Porto em Casa", que fala em "saudades" do emblema azul e branco.

O avançado natural de Paraíba deixa ainda um agradecimento ao atual treinador do Santos:

"Estou muito grato a Jesualdo Ferreira. Quando estava sem jogar, por estar a cumprir castigo, Jesualdo Ferreira ajudava-me muito para que eu pudesse estar bem quando voltasse. Tenho falado com ele agora que está no Santos. Foi mais um professor do que um treinador. Aprendi muito com ele e faz parte do meu sucesso", rematou.