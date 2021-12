Hulk em entrevista exclusiva: "Estive tentado a ir para o FC Porto"

Antes de assinar pelo clube de Belo Horizonte, Hulk foi contactado por Pinto da Costa e por Vítor Baía. Benfica também o queria e ofereceu-lhe um contrato melhor que o Atlético.

Dezoito anos depois de deixar o Brasil, onde como sénior só fez dois jogos, pelo Vitória da Baía, Hulk voltou ao país natal em nome dos filhos. As propostas "choveram", com FC Porto e Benfica na corrida para o contratar, e o avançado admitiu a O JOGO que a possibilidade de voltar ao Dragão o deixou indeciso.

Por que aceitou o convite do Atlético Mineiro? O projeto que lhe foi apresentado contemplava ganhar títulos logo no primeiro ano?

-Sim, isso pesou bastante e a estrutura do clube também, mas o que mais pesou no meu regresso ao Brasil foi poder estar perto dos meus filhos. Tive inúmeras propostas de clubes brasileiros, e a minha esposa dizia para eu seguir o meu coração. Um belo dia acordei e algo me dizia "vai para Atlético. Graças a Deus, as coisas fluíram e aconteceram.