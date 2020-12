Hulk despede-se do Shanghai SIPG: "Sigo a minha trajetória"

Avançado brasileiro confirmou a saída do clube chinês.

Hulk confirmou, como esperado, a saída do Shanghai SIPG, clube chinês que representou durante os últimos quatro anos.

Numa mensagem publicada esta segunda-feira nas redes sociais, o avançado de 34 anos enaltece "os amigos que deixa" e aponta já ao próximo passo na carreira, numa altura em que está a ser cogitado pelo FC Porto como possível reforço de inverno.

"Hoje é um dia tão importante como aquele em que me apresentei, dia de despedir-me do Shanghai SIPG, equipa em que fui acolhido com muito carinho. Nesses mais de 4 anos sou muito grato aos torcedores que me receberam muito bem. À Direção e aos jogadores o meu muito obrigado por compartilharmos tantos anos de trabalho e dedicação. Juntos tivemos inúmeras conquistas como a Superliga e a Supertaça, mas também tivemos momentos de superação onde confiávamos uns nos outros, com muita união e vontade de vencer. Como sempre fiz na minha carreira saio deixando muitos amigos. Sigo a minha trajetória, com uma bagagem profissional da qual muito me orgulho! Meu agradecimento de todo coração a família Shanghai SIPG!", partilhou Hulk nas redes sociais.

Em quatro anos no Shanghai SIPG, o internacional brasileiro apontou 76 golos em 142 jogos oficiais. Além do FC Porto, Hulk também já foi associado a clubes brasileiros, como o Vasco da Gama, de Sá Pinto, ou o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O contrato do jogador expira a 31 de dezembro de 2020.