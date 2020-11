"Hulk continua a ter capacidade de resolver jogos com lances de génio"

Rui Quinta trabalhou com o avançado brasileiro no FC Porto e falou sobre o possível regresso do jogador ao Dragão.

Hulk está a ser considerado como hipótese para reforçar o FC Porto em janeiro, no mercado de inverno, e, esta segunda-feira, um antigo adjunto dos dragões, que trabalhou com o "Incrível" no clube azul e branco, reagiu à notícia avançada por O JOGO.

"Em todos os outros campeonatos foi uma figura incontornável da equipa, porque era um jogador que tinha capacidade, e penso que continuará a ter, de resolver jogos com lances de génio", afirmou Rui Quinta, em declarações à Rádio Renascença, sublinhando que o avançado, ainda no Shanghai SIPG, "só não foi campeão um ano, naquele célebre episódio do túnel".

O ex-adjunto de Vítor Pereira no FC Porto falou ainda sobre as qualidades de Hulk, realçando que este tem um perfil que encaixa "completamente" nas características que agradam a Sérgio Conceição:

"Pela sua qualidade individual, capacidade de resolver jogos... Seguramente poderá chegar num enquadramento diferente daquele que toda a gente conheceu. Pode já não estar com o fulgor que tinha aos 25 ou 26 anos, mas estará com maior conhecimento do jogo. Os jogadores de topo transformam sempre as situações a seu favor", acrescentou Rui Quinta.