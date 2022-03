Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 1-0 no dérbi com o Boavista, a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin.

Ponta final do jogo: "Foi um jogo muito competente. Depois de Lyon, passou-se um pouco de tudo com a equipa. Estarmos às 3h00 no avião, depois voltarmos para o hotel e os jogadores irem dormir às 5h00, estivemos um dia com os jogadores parados no campo a preparar a estratégia para o jogo e sabíamos a dificuldade do dérbi, sempre aguerrido e com muita paixão. Entrámos com um espírito fantástico, com mais um contratempo em cima do jogo, do Taremi não poder dar o seu contributo, mas fomos guerreiros, conseguimos, de certa forma, que o Boavista não chegasse com perigo à nossa área, criámos algumas aproximações ao último terço onde podíamos e devíamos ter definido de outra forma, de qualquer forma fizemos um golo."

Faltou matar o jogo? "Essa atitude competitiva esteve sempre presente. Marcámos, falhámos o penálti, houve outra situação muito duvidosa que o VAR não chamou para ir ver, só chamou para ir ver a situação do Mbemba, penso eu, mas foi um jogo muito competente de um grupo fantástico. Passámos por muito nestes últimos três dias e conseguimos fazer um jogo muito competente, de bom nível, num campo bastante difícil."

Jogo: "Apesar de todos os jogadores saberem o que queremos para o jogo, hoje entrámos de forma diferente, criando um losango no meio-campo para não dar referências ao adversário, conseguimos ocupar um espaço muito interessante com o Fábio Vieira como falso avançado, o Pepê e o Evanilson não dando referência aos três centrais, conseguimos criar e condicionar a organização defensiva do Boavista, pena é não termos concretizado as ocasiões."