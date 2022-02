"Houve muitos momentos em que tivemos mais qualidade do que contra a Lázio"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o triunfo em Moreira de Cónegos, sobre o Moreirense, por 1-0, em jogo da 23ª jornada da Liga Bwin.

Reajustes: "É normal que nós treinadores vamos ajustando o que é necessário, mas tirando o lance do Derik Lacerda, em que o Diogo [Costa] faz uma boa intervenção, não me lembro assim de mais nenhuma situação de perigo. Nós tivemos uma bola do Taremi que podia acabar com o jogo, ou podia ficar mais fácil. 1-0 cria sempre esse desconforto. Essa maturidade que falava em relação ao Marko também tem a ver com esta parte final do jogo. Temos qualidade para mesmo em inferioridade numérica ter mais bola."

Expulsões no final da partida: "Não vi nada, estava a falar com o Eustáquio quando vi que houve uma ou outra expulsão, mas não me apercebi de absolutamente nada. Fui cumprimentar os árbitros, não me apercebi de nada. Tenho de falar com o Figueiredo para perceber o que aconteceu."

Momentos de qualidade: "Houve muitos momentos neste jogo em que tivemos mais qualidade do que contra a Lázio. Há momentos em que há brilhantismo na forma como a equipa chega à baliza, mas eu gosto que o adversário sinta que há diversidade nos movimentos, ocupação de espaços e forma como chegamos à baliza. A segunda parte foi muito boa também, a parte final, depois da expulsão, já estamos a falar de outro jogo. Depois é normal o Moreirense querer arriscar. Entre empatar o jogo ou perder 1-0 ou 2-0, queria fazer tudo para empatar o jogo. Foi metendo gente na frente, sempre com um jogo muito direto sobre a nossa linha defensiva, nós fomos resolvendo os problemas da melhor forma, tirando uma situação em que o Diogo esteve muito bem na sua ação."

Grupo unido: "Temos um espírito fantástico, jogadores que estão completamente comprometidos e focados nas nossas batalhas até ao final. Temos um bom grupo. Estão todos preparados para entrar e dar o seu melhor. Depois pode o gesto técnico pode sair melhor ou pior, isso para mim já deixa de ser importante. Essencial é entrar na equipa e estar preparado de forma a que a equipa não perca, temos muitos jogos pela frente e precisamos desse grupo unido, forte, coeso, para ir à procura do que queremos, títulos."