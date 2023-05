"Houve algum demérito nosso e outras situações, como arbitragens"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (3-0)

Primeiras palavras: "Quero dar uma palavra à instituição Futebol Clube do Porto, que inspira toda a gente a dar o máximo. Palavra para os adeptos e para os jogadores, departamentos e staff, que colaboram 300%."

Filme do jogo: "Há pouco a dizer do jogo. Fomos família dentro de campo. Não era fácil, pois não dependíamos de nós. Tínhamos que demonstrar uma prova de caráter, personalidade. Quem já esteve nestas situações sabe que é difícil. Vimos uma equipa dedicada, determinada, independentemente da expulsão. É um orgulho treinar esta equipa. Vitória tentou organizar. Temos de dar mérito ao Moreno. O jogo não teve história."

História do campeonato: "Faltou-nos alguma consistência no início. Custa muito. Continuo a achar que somos a melhor equipa, independentemente da primeira volta fantástica do Benfica. Fomos melhores na segunda."

Campeão justo: "Isto da justiça... Não é momento para isso. Em momentos importantes, houve algum demérito nosso e de algumas situações que nos prejudicaram, como algumas arbitragens. Mesmo com algumas lesões que tivemos. Nunca foi desculpa para resultado negativo. Não posso dizer que faltou este e aquele. Continuo a achar que somos a melhor equipa e que fomos a melhor equipa. Não chega."