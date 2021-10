Horas intensas para Loader: da estreia de sonho ao jogo com o Estrela da Amadora

Jovem inglês titular na partida da ronda dez da Liga SABSEG.

Danny Loader está, definitivamente, a viver um fim de semana recheado de emoções. O jovem avançado inglês foi lançado, no sábado, na segunda parte do encontro com o Boavista e marcou na estreia pela equipa principal do FC Porto.

Nesta manhã de domingo, Loader regressou à ação, mas agora ao serviço da equipa B, que defronta o Estrela da Amadora, fora de casa, para a décima ronda da Liga SABSEG. A jovem promessa é mesmo um dos titulares no onze apresentado por Folha.

