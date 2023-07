Homenagem em pleno relvado e antes do pontapé de saída para o FC Porto-Rayo Vallecano

Momentos antes do apito inicial para o FC Porto-Rayo Vallecano, Eduardo Braga foi homenageado em pleno relvado.

O efermeiro do FC Porto faz esta tarde o último jogo no banco do FC Porto, tendo antes recebido uma camisola com o nome e o número 38. Presidente. Pinto da Costa e Pepe foram os outros protagonistas da homenagem.