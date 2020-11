Homenagem a Reinaldo Teles no Dragão: Pinto da Costa, Conceição e Pepe presentes

Reinaldo Teles foi homenageado no Estádio do Dragão

Presidente, membros da Direção, equipa técnica e capitão de equipa no momento de homenagem ao histórico dirigente do FC Porto.

Decorreu esta sexta-feira no Estádio do Dragão, junto à porta 1, o momento simbólico de homenagem a Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto que faleceu na quarta-feira, aos 70 anos, vítma de covid-19.

Pinto da Costa, Sérgio Conceição e Pepe foram alguns dos presentes que se destacaram entre diversos membros da Direção azul e branca e equipa técnica.

O treinador do FC Porto colocou uma coroa de flores em cima da urna de Reinaldo Teles e Pinto da Costa dirigiu algumas palavras de conforto aos familiares do amigo e antigo companheiro de Direção.

Vários adeptos do FC Porto também marcaram presença no local, aplaudindo a saída do carro funerário.

Foi a derradeira homenagem a Reinaldo Teles por parte do clube que representou, como atleta e dirigente, ao longo de mais de 50 anos.