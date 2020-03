José Fernando Rio entrou as assinaturas necessárias para entrar na corrida à presidência do FC Porto.

Agora é oficial: José Fernando Rio será candidato às próximas eleições para os órgãos sociais do FC Porto. O jurista e ex-comentador do Porto Canal entregou, no Auditório Fernando Soardoeira Pinto, no museu dos dragões, as assinaturas necessárias para entrar na corrida pela presidência do clube.

"Hoje fiz uma das coisas mais importantes da minha vida", reconheceu, depois de formalizar a lista junto de Matos Fernandes, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), agradecido "a todos aqueles que voluntariamente participaram na recolha de assinaturas e às centenas de sócios do FC Porto" que permitiram a participação no ato eleitoral.

José Fernando Rio é o primeiro, desde Martins Soares (1988 e 1991), a apresentar-se numas eleições com Pinto da Costa. O jurista é acompanhado por André Noronha, que se candidata a presidente da MAG, José Costa Veloso, que avança para o Conselho Fiscal e Disciplinar, e Teles de Menezes, que encabeça a lista para o Conselho Superior. Uma decisão que, segundo o próprio, precisou de coragem.

"Vivemos tempos novos e difíceis e foi preciso muita coragem e muito portismo para levar este processo até ao fim", explicou, no conta pessoal do Facebook. "Estou preocupado com o futuro do FC Porto mas, acima de tudo, estou preocupado com a saúde das pessoas. Quero deixar uma palavra de serenidade e esperança a todos os sócios, a todos os portistas, a todos os portugueses, e, em especial, ao outro candidato, o atual presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. Protejam-se. Fiquem em casa. Fiquem com a vossa família", apelou Rio. "Vivemos tempos difíceis, as coisas ainda vão piorar, mas depois certamente que tudo melhorará e voltará à normalidade. Haja fé e haja esperança", rematou.