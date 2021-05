Hipóteses esgotadas: Villarreal vence Liga Europa e FC Porto fica no pote 3 da Champions

Dragões precisavam que o Manchester United ganhasse ao Villarreal na final da Liga Europa para continuarem a alimentar a esperança de chegar ao pote 2

A derrota do Manchester United na final da Liga Europa, com o Villarreal, esgotou com todas as hipóteses do FC Porto em entrar no porte 2 no próximo sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dragões vão, assim, ficar no pote 3 e poderão apanhar pela frente algumas das equipas mais poderosas da Europa.

Para o evitarem, recorde-se, o FC Porto precisava que os red devils vencessem os espanhóis e que o Chelsea fizesse o mesmo, no sábado, diante do Manchester City, na final da Champions, que se realiza no Dragão. Face ao desfecho da Liga Europa, nem um eventual sucesso dos londrinos valerá aos portistas, uma vez que a distribuição das equipas a partir do pote 1, onde se encontra o Sporting, na qualidade de campeão português, é feita pelo coeficiente da UEFA.

No caso do FC Porto, existem nove equipas com um coeficiente superior: Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilha, Manchester United, Chelsea e Borússia de Dortmund. Portanto, um eventual triunfo dos londrinos beneficiaria apenas o emblema alemão, deixando os azuis e brancos como a equipa mais "pontuada" do pote 3.

Quem ainda espera por colocação é o Zenit, que depende de uma vitória do Manchester City para entrar no sorteio no pote 1, já que os ingleses entrariam na vaga existente para o campeão europeu e abririam uma outra para o campeão da Rússia.