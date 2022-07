Herrera recorda chegada ao FC Porto: "Foram observar um defesa central..."

Herrera com a camisola do FC Porto

Médio mexicano chegou à Major League Soccer e destaca aquele Torneio de Toulon que lhe "mudou a vida".

Héctor Herrera rumou ao futebol norte-americano depois de uma passagem discreta pelo Atlético de Madrid e, três anos depois de ter saído do FC Porto, ainda destaca a mudança para Portugal.

"Foi o Torneio de Toulon, em 2012, que me mudou a vida. Quando cheguei ao FC Porto, falei com um responsável que me explicou que lhe tinham pedido para observar um defesa central do México, mas que, quando viram os jogos, decidiram contratar primeiro o número seis, que era eu. Chegar ao futebol europeu era o sonho de uma vida", contou o médio de 32 anos, em entrevista ao canal "Fox Sports".

O agora jogador do Houston Dynamo fez 245 jogos pelo FC Porto e apontou 35 golos antes de se transferir a custo zero para a capital espanhola, em 2019.