Herrera deixa mensagem a Jackson Martínez após este anunciar o fim da carreira

Pelo FC Porto, onde jogou ao lado de Herrera, Jackson Martínez marcou 92 golos em 136 jogos oficiais

Jackson Martínez colocou um ponto final na carreira de futebolista, depois das lesões que, desde 2016, o impediram de encontrar a melhor forma nos relvados. Depois do FC Porto, também Héctor Herrera, médio do Atlético de Madrid e antigo companheiro de equipa do colombiano no Dragão, deixou uma mensagem para o "Cha Cha Cha"

"Foi incrível ter-te como companheiro, amigo e também como adversário. Desejo-te o melhor para o que está por vir", escreveu o mexicano nas redes sociais.

Em Portugal, Jackson representou o FC Porto (entre 2012 e 2015) e o Portimonense (entre 2018 e 2020). Antes, tinha passado pelo Independiente Medellín e pelo Jaguares de Chiapas, do México. Já após a passagem pelo Dragão, jogou no Atlético de Madrid, no Guangzhou Evergrande e o Portimonense terá mesmo sido o último clube onde atuou como profissional.