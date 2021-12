Herrera, a festa no balneário do Atlético de Madrid e um agradecimento: "Obrigado dragões"

Antigo capitão do FC Porto esteve presente no jogo que marcou a eliminação dos dragões na Liga dos Campeões.

Jogador do FC Porto por seis temporadas (2013-2019), o médio mexicano Héctor Herrera comemorou com uma fotografia e uma mensagem a passagem da sua atual equipa, o Atlético de Madrid, aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

De regresso ao estádio do Dragão, o jogador de 31 anos e antigo capitão azul e branco não chegou a entrar no jogo, mas agradeceu o carinho dos adeptos do FC Porto no reencontro. A partida marcou a eliminação da equipa portuguesa da competição.

"Acreditámos sempre em nós e estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Obrigado dragões pelo vosso carinho", escreveu Herrera.