Hernâni analisa evolução de Galeno e rendimento de Pepê: "Ainda vai dar o dobro"

ENTREVISTA, PARTE II - Numa conversa sobre extremos, Hernâni falou de Galeno, com quem jogou no FC Porto em 2017/18, e de Pepê, o brasileiro contratado ao Grémio.

O Hernâni ainda coincidiu com a primeira passagem do Galeno pelo FC Porto. O que mudou nele desde então?

-O Galeno evoluiu bastante. Estivemos na pré-época juntos, mas já se via que tinha muita qualidade. Era rápido e vertical. Foi bom ter saído do FC Porto, porque teve oportunidade de colocar em campo toda a sua qualidade. Regressou ao FC Porto porque teve uma evolução muito boa.

Com que extremo se identifica mais no atual plantel?

-O mais parecido talvez seja o Pepê. Não gosto muito de comparações, mas digo o Pepê pelo desequilíbrio e pelo futebol vertical que tem.