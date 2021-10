Helton sobre Diogo Costa: "Quando saí, estavam lá as indicações..."

Antigo guardião esteve na cerimónia de renovação do guarda-redes, agora ligado ao FC Porto até 2026.

Diogo Costa: "É sempre um orgulho, tive o privilégio de poder ter trabalhado com ele. Hoje vi a grandeza do talento dele, domina bem todos os momentos do jogo. É verdade, o Diogo ainda estava nos sub-19 quando saí, mas estavam lá as indicações de que merecia uma oportunidade. A forma como se tem colocado perante esse trabalho, fez com que chegasse e merecesse esse reconhecimento."

Regresso ao Dragão: "Foi a casa que me abriu as portas para o mundo. O FC Porto foi quem realmente mostrou o trabalho do Helton, saber que, par além de amigos, somos e fomos profissionais juntos, isso para mim foi algo especial. Quando recebi a chamada, para estar presente neste momento importante para o Diogo, recebi-a como importante para mim também, como reconhecimento."