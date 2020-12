"Há uma acusação grave de Augusto Baganha e o ministro responde referindo-se a embriaguez..."

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, comentou a reação de Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, às declarações de Augusto Baganha, ex-presidente do IPDJ

Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, comentou na sexta-feira as declarações de Augusto Baganha, ex-presidente do IPDJ, ao Porto Canal, sobre as alegadas "pressões" do Governo para que o Benfica não fosse penalizado em determinadas circunstâncias.

"Podia dar uma resposta clássica, que fico espantado, boquiaberto, chocado até. O que posso dizer é que nem alguém embriagado faria essas declarações. Nunca faria essas declarações", afirmou, à margem de uma visita às obras de requalificação da escola básica e secundária Sidónio Pais, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

"A minha 'clubite' é algo que não existe, não tenho nenhuma preferência clubística. Em abono da verdade, nos tempos da minha infância torci pelo meu Courense. Nos tempos de Coimbra, torci pela Académica porque era praticamente impensável não o fazer. Isso é algo absolutamente inenarrável. Fico chocado", disse ainda o ministro.

Perante estas declarações, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, disse esta terça-feira no Porto Canal. "Quando Augusto Baganho acusou o ministro da Educação de favorecer o Benfica, concluí que era completamente verdade. Quando o ministro é acusado por um presidente de um instituto nacional, o normal seria o ministério, não sendo verdade, emitir uma reação séria até do ponto de vista jurídico. O ministro estava à espera da pergunta do Porto Canal... é no mínimo surpreendente", disse no programa Universo Porto de Bancada. "É uma estranha forma de se justificar perante os cidadãos. Há uma acusação grave do Augusto Baganha, que diz ter testemunhas, e o ministro responde desta forma ao referir-se a embriaguez. O Augusto Baganha não pareceu estar embriagado quando proferiu as declarações. O tempo ditará os esclarecimentos e pode ser que as testemunhas do Baganha possam aparecer, disse ainda.

Recorde-se que em entrevista ao Porto Canal, o ex-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude vincou as palavras que terão sido proferidas por Tiago Brandão Rodrigues: "O Benfica está acima da lei. Nós não podemos tratar todos os clubes de igual modo. O Benfica tem mais adeptos do que a população de alguns países". Garantiu que "há testemunhas" no inquérito que foi aberto pelo DIAP de Lisboa, depois de uma denúncia que chegou à Procuradoria-Geral da República.