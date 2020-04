Há um limite no plano de cortes salariais aplicado pelo FC Porto

Equipa B e as modalidades também na equação.

A equipa B e as modalidades também entram no plano de cortes salariais do FC Porto e o percentual aplicado é exatamente igual ao da equipa principal: 40% nos meses sem competição. No caso do futebol espera-se que isso seja apenas em abril e maio, tendo em conta que a Liga aponta para o início de junho a retoma. As outras modalidades ainda não têm completamente clarificado o futuro. Estamos a falar do andebol, basquetebol e hóquei em patins. De qualquer forma, todas serão taxadas a 40%, com uma salvaguarda. Há um valor mínimo abaixo do qual não haverá cortes: dois mil euros.

Isso significa, essencialmente, que qualquer atleta (e na equipa B e modalidades há vários) que aufira dois mil euros mensais ou menos do que isso, não será cortado. Quem receber um pouco mais, será cortado até esse valor. Este é um mecanismo que acaba por proteger os trabalhadores da SAD com menos rendimentos mensais.

Outro aspeto: o acordo alcançado para a devolução do salário completo, que depende do tempo de acesso à Liga dos Campeões, tem valor também para a equipa B e para as equipas de outras modalidades.