"Há muito tempo que não festejava assim. Pepe? É de outro mundo"

Diogo Dalot segue atentamente o FC Porto e recordou a passagem dos dragões aos quartos de final da Champions.

Atualmente a brilhar com a camisola do Milan, por empréstimo do Manchester United, Diogo Dalot segue com atenção o FC Porto e, em entrevista ao The Athletic, não escondeu a satisfação com a passagem da equipa aos quartos de final da Champions. O duelo com a Juventus está, por isso, ainda bem fresco na memória do lateral, que esta quinta-feira celebra 22 anos.

"Não celebrava assim uma vitória do FC Porto há muito tempo. Foi algo fantástico. Foi fantástica a forma como passaram. Só tenho pela pelo facto de os adeptos não terem estado no estádio", afirmou.

E entre todos os heróis da qualificação, há um que Dalot destaca: Pepe. "Ele é de outro mundo. Há poucos jogadores que chegam a essa idade (38) e continuam por mais três ou cinco anos. É algo que vem de dentro deles. Não querem parar. Há alturas em que olho para o Zlatan e pergunto como é possível que um homem com 39 anos tenha a mesma ambição de um com 20 ou 21. Ele ganhou tudo. Espanta-me", apontou.