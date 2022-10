"Há hipóteses em cima da mesa" e é "provável" a venda do 'naming' do Estádio do Dragão

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, admitiu que é "provável" que o 'naming" do Estádio do Dragão venha a ser vendido.

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto responsável pelo pelouro financeiro, revelou, esta terça-feira, que há "hipóteses em cima da mesa" para a venda do 'naming' do Estádio do Dragão e que é "provável" que tal venha a acontecer.

"No momento da pandemia tivemos um acordo assinado que foi suspenso pela pandemia e pela não existência de público nos estádios. Era um bom contrato. Estamos à procura e há algumas hipóteses em cima da mesa. É provável que isso venha acontecer e será uma ajuda importante para o equilíbrio das nossas contas", afirmou o dirigente, à margem da apresentação das contas da SAD portista relativamente à temporada 2021/22.

A venda do 'naming' do estádio significa, refira-se, a venda dos direitos do nome do estádio.