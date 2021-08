Há fila no Dragão para comprar bilhetes para o FC Porto-Belenenses

Após uma longa espera, os adeptos do FC Porto poderão voltar ao Estádio do Dragão para assistir ao jogo frente ao Belenenses, da primeira jornada do campeonato.

O FC Porto-Belenenses, de 8 de agosto, já terá a presença de público nas bancadas e a venda de bilhetes começou. Neste domingo, há fila no Estádio do Dragão [ver galeria acima] para a compra de ingressos para a jornada inaugural da Liga Bwin.

Recorde as indicações dadas pelo clube azul e branco acerca da venda dos bilhetes.

Como adquirir bilhetes

- Os ingressos para o FC Porto-Belenenses SAD (domingo, 8 de agosto, 18h00) são nominais e intransmissíveis.

- Os sócios interessados em adquirir bilhetes devem ter concluído o processo de renumeração e regularizada a quota de junho de 2021.

- A venda decorrerá na Loja do Associado do Estádio do Dragão, no Portal do FC Porto e nas FC Porto Stores da seguinte forma:

No dia 1 de agosto (domingo) a venda será exclusiva a sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão de forma ininterrupta entre as épocas 2010/11 e 2019/20;

No dia 2 de agosto (segunda-feira) a venda será exclusiva a sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão de forma ininterrupta entre as épocas 2015/16 e 2019/20;

Não tendo esgotado a lotação disponível, no dia 3 de agosto (terça-feira) a venda será alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual na época 2019/20;

Nos dias 4 e 5 de agosto (quarta e quinta-feira), não tendo esgotado a lotação disponível, a venda será alargada a todos os restantes associados do FC Porto;

Nos dias 6 e 7 de agosto (sexta-feira e sábado), não tendo esgotado a lotação disponível, a venda será alargada ao público em geral.

Tabela de preços

Superior: 15€ (sócio) e 25€ (público)

Arquibancada: 15€ (sócio) e 25€ (público)

Bancada lateral: 20€ (sócio) e 30€ (público)

Bancada central: 20€ (sócio) e 30€ (público)

Tribuna: 25€ (sócio) e 35€ (público)



Medidas sanitárias em vigor

Requisitos e recomendações impostos pela Direção-Geral de Saúde, nomeadamente:

- Apresentação do Certificado Digital COVID válido, ou seja, pelo menos 14 dias após a conclusão do processo de vacinação; em alternativa, apresentação de um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou de um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo;

- Temperatura corporal inferior a 38ºC, mediante controlo de temperatura no acesso ao recinto.

- É obrigatório o uso permanente de máscara de proteção e o respeito pelo distanciamento físico. Os lugares serão devidamente marcados e é imperativo que todos respeitem o lugar indicado no ingresso. Aconselha-se, ainda, a regular higienização das mãos.

- É obrigatória a apresentação de um documento de identificação com fotografia - cartão de sócio ou outro -, de forma a comprovar a titularidade do ingresso.

- É essencial que os espectadores se desloquem atempadamente para o Estádio do Dragão, de modo a facilitar todo o processo de entrada no recinto.