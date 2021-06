Há clubes interessados, mas FC Porto não tem pressa para vender Sérgio Oliveira

O Tottenham voltou a surgir como interessado no médio, mas tem de definir o novo treinador antes de apresentar uma proposta que agrade aos portistas. Juventus e Roma também estão atentos

Gattuso bateu com a porta na Fiorentina e deixou Sérgio Oliveira do lado de fora, mas o médio continua a ter mercado e é convicção da SAD portista que poderá encaixar 20 milhões de euros com a sua transferência nas próximas semanas.

O Tottenham ressurgiu nas últimas horas como estando a ponderar avançar para o internacional português e, em Inglaterra, garantem mesmo que o FC Porto já está a par deste interesse, aguardando apenas a formalização de uma oferta que se aproxime dos valores pretendidos. No fundo, aquilo que a Fiorentina se preparava para pagar antes da saída do treinador.

Contudo, não há pressa, mesmo que o prazo para cumprir com o fair-play financeiro esteja a terminar.

De acordo com o que O JOGO apurou, a SAD azul e branca acredita que poderá negociar Sérgio Oliveira depois do Europeu [que termina a 11 de julho], contando com a ajuda do superagente Jorge Mendes, que já há algum tempo passou a representar o jogador. Do lado do Tottenham, acrescente-se, também não se adivinha uma investida a curto prazo porque o clube continua sem treinador e este terá, naturalmente, que dar o seu aval. Nuno Espírito Santo continua a ser apontado aos "spurs" o que, a concretizar-se, poderá "facilitar" a mudança de Oliveira para Londres.

A Juventus e a Roma (de José Mourinho) também estão atentas à situação do médio que renovou contrato com o FC Porto no final do ano passado. Aos 29 anos - celebrados este mês - e depois de uma época em bateu todos os recordes de utilização e de golos - foi inclusive incluído nos 23 melhores jogadores da última edição da Liga dos Campeões -, Sérgio Oliveira sabe que esta pode ser uma oportunidade única na carreira para assinar um contrato milionário e jogar numa liga ainda mais mediática.

Uribe e Fábio Vieira resistem

O setor intermédio do FC Porto deverá ser o que mais alterações sofrerá em relação à época passada. A continuidade de Grujic é um sonho caro para os cofres da SAD e com a provável venda de Sérgio Oliveira e as saídas Loum e Baró (em princípio cedidos), restam apenas Uribe, considerado intocável por Sérgio Conceição, e Fábio Vieira. O vice-campeão europeu de Sub-21 poderá mesmo subir de estatuto, aproveitando todas estas movimentações. Bruno Costa é reforço, mas haverá mais entradas para o meio-campo.