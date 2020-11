"Há as tais surpresas da festa da Taça, mas nós não queremos ser surpreendidos"

Sérgio Conceição promete uma equipa focada no jogo com o Fabril, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Balanço das duas semanas de trabalho: "Estas duas semanas foram boas, naquilo que foi o tempo que tivemos para trabalhar com os jogadores que ficaram, obviamente que o desejado era termos mais jogadores à disposição, mas isso é um sinal importante, ter muitos jogadores nas seleções. Poderia haver, e penso que já tocámos nesse assunto, um ajuste no calendário das seleções, assim como nas provas em que estamos inseridos. Estas duas semanas foram boas naquilo que foi trabalhar especificamente com alguns jogadores que ainda não estavam tão bem dentro do processo e da dinâmica da equipa, claramente foi interessante".

Jogadores podem entrar na Taça a pensar na Champions? "Eu espero que não, é isso que faz parte da preparação do jogo. Estão muito comprometidos, a cada dia que passa, memso os novos, que inicialmente poderiam ter alguma dificudlade, vão encaixando na forma exigente de trabalhar que temos aqui, o trabalho é feito com muita seriedade, independentemente do adversário. Temos de olhar para o que somos, para a nossa história, isso é sinónimo desse rigor e dessa exigência, desse trbaalho sempre sério. Acho que não vai haver relaxamento, estamos conscientes das dificuldades que poderemos encontrar se não estivermos no nosso nível habitual".

Sobre o jogo com o Fabril: "Nós preparámos o jogo sem pensar que pode ser uma vitamina ou um suplemento para um ou outro jogador. Preparámos o jogo dentro da estratégia que é definida por nós. Vamos defrontar um adversário do Campeonato de Portugal e temos que estar atentos, porque a Taça, como vocês sabem, é uma prova fantástica pela qual tenho um carinho muito especial, desde miúdo que olho para a Taça dessa forma, até pelas surpresas da tal festa da Taça, e não queremos ser surpreendidos com esse tipo de distrações que tantas vezes acontecem. É a prova rainha, a prova que ganhámos e queremos iniciar bem para revalidar o título que vencemos".