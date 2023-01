Há 35 anos o FC Porto ergueu a Supertaça Europeia: "Um dia inesquecível..."

Com um golo de António Sousa, o FC Porto derrotou o Ajax e levantou o troféu.

Há 35 anos o FC Porto venceu a primeira e única Supertaça Europeia, feito inigualado em Portugal até aos dias de hoje. Depois de vencerem em Amesterdão por 1-0, os dragões repetiriam o resultado nas Antas, selando a conquista do troféu.

"Lá, marcou o Ruizinho [Rui Barros] e cá ganhámos com o golo aqui do António [Sousa]. Foi mais uma noite histórica", recorda a O JOGO o antigo médio que tem bem presente na memória o lance que decidiu a partida. "Foi uma bola que ressaltou num defesa, à entrada da área, e veio para muito próximo de mim. Apercebendo-me da situação, atirei rasteiro, para o lado esquerdo, fora do alcance do guarda-redes, o Menzo."

Sousa lembra que o Ajax "tinha uma grande equipa" e que o treinador "era "só" o Johan Cruyff". "Foi uma grande felicidade, um dia inesquecível para as nossas memórias, escrevendo mais uma página de excelência, a nível coletivo e individual", refere Sousa que trocou de camisola com Jan Wouters e ainda se lembra de que o treinador nem precisou de muitas palavras ao grupo. "O míster Ivic não era de falar muito. Expressava-se muito pouco, as mensagens que nos passava visavam, essencialmente, uma tentativa de motivar cada jogador. Não era muito de discursos. Estávamos todos imbuídos do mesmo espírito e do mesmo propósito. O desejo e a vontade foi sempre de ganhar. Era esse o carisma que tínhamos e tivemos sempre ao longo desses anos: ganhar, ganhar, ganhar. Depois da conquista da Taça dos Campeões Europeus e da Intercontinental foi mais um momento inesquecível e histórico."