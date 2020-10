Guardiola surpreendido: "Quando vimos o FC Porto falei com o Rúben Dias"

Guardiola gostou mais da exibição do Manchester City na segunda parte e assumiu que não esperava o onze titular do FC Porto

FC Porto com três defesas: "Não, foram cinco atrás. Sim, fomos surpreendidos. Quando vimos a equipa, falei com o Rúben Dias e percebemos que jogariam desta maneira, porque não tinham qualquer lateral-direito e os dois que têm estavam no banco. Viram o Leicester, quando nos ganharam 5-1, e quiseram copiar esse sistema"

A primeira parte: "Foi realmente complicado, porque são uma equipa muito compacta, com jogadores muito rápidos, agressivos, com uma qualidade incrível, bem organizada e uma equipa com mentalidade ganhadora. São, a par do Benfica, uma das melhores equipas de Portugal, como mostram os resultados dos últimos dez ou 20 anos"

FC Porto forte: "Sei que fizeram um grande jogo para vencer. Sabíamos que seria difícil, mas depois do 1-1 jogámos bem. Fizemos dez minutos excecionais no começo da segunda parte, sendo pacientes, não perdendo bolas no meio, porque eles são perigosos quando a bola chegam aos flancos, não deixamos os dois extremos correr. Depois, os jogadores de qualidade fizeram a diferença".

Jogar de três em três dias: "Isso não acontece só com o Manchester City. Todas as equipas da Premier League, da La Liga, de Portugal jogam a cada três dias. Nós não somos uma exceção. Começámos mais tarde a pré-época, porque terminámos a última época tarde e tivemos muitos problemas, mas a equipa revelou um grande espírito ao longo de todo este tempo junta. Quando começas em casa a Liga dos Campeões, a vitória é muito importante".