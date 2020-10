Guardiola fala de Conceição, Ronaldo e admite: "Bom conselho para o FC Porto"

Declarações do treinador espanhol do Manchester City antes do jogo da Liga dos Campeões.

Como vê o FC Porto? Ricardo disse que tem que fazer o City correr: "Bom conselho de Ricardo, toda a gente sabe que é preciso correr sem a bola. É bom conselho para o FC Porto. Eu já antecipava que eles vão correr antes de o Ricardo falar, Eles são, como o Benfica, muito físicos. Têm mentalidade de ganhar sempre, são experientes, com Pepe, Marega a criar perigo a avançado, corre sobre as linhas, a cultura do FC Porto, do mister Sérgio Conceição. Como jogador e como treinador defrontei o FC Porto, perdi lá 3-1 no Bayern, conheço o desafio. Temos mais um dia para ver o jogo com o Benfica, este com o Sporting".

Conceição: "Ele conhece o clube, foi jogador. As equipas dele são vivas, com a arbitragem, o banco, são bons a jogar em transição, a conseguir livres e bolas paradas. Tem tradição o clube, tenho grande admiração por eles, a sua ideologia de futebol em geral. Mas vamos focar no nosso jogo e tentar fazer o mesmo que contra o Arsenal, melhorando em algumas áreas."

Opinião sobre o futebol português e futuro após CR7: "São excecionais, ganharam a Liga das Nações, o número de jogadores que tem... Eu sou um privilegiado em ter alguns. Fui criado com Couto, Baía, Figo, profissionais incríveis, de imenso talento, amava eles. Tenho ótimas memórias. Sou catalão e o nosso clima, estilo de vida, são parecidos. A Seleção de Portugal é incrível e uma das favoritas para o Europeu. Cristiano é um dos melhores do Mundo. Tem excelentes guarda-redes, centrais, alas, laterais... As pessoas devem orgulhar-se muito da qualidade que têm".