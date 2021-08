Guarda-redes paraguaio reforça sub-19 do FC Porto: "Sou muito sério e responsável"

Ángel González, guardião paraguaio de 18 anos, reforça a baliza da equipa orientada por José Tavares.

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a contratação de Ángel González, guarda-redes paraguaio que reforça a baliza da equipa de sub-19.

O jogador, de 18 anos, chega ao Dragão proveniente do histórico Libertad e, durante a primeira visita ao estádio azul e branco, contou com a companhia de Rui Teixeira, antigo guardião do FC Porto - durante as décadas de 1960 e 1970 -, que pertence à estrutura dos juniores, orientados por José Tavares.

"O FC Porto um clube grande, não só em Portugal, mas também na Europa e no mundo, e com muita história. Estou muito feliz por vestir esta camisola. Sou um jogador muito sério e muito responsável naquilo que faz. Dou sempre tudo de mim e quero ajudar o FC Porto a conquistar títulos. Estou muito feliz por estar num clube tão grande. É um sonho tornado realidade", afiançou González, que mede 1,90 metros, citado pelo site do emblema da Invicta.