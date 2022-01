Guarda-redes dos sub-19 do FC Porto chamado à seleção principal do Paraguai

Ángel González, guarda-redes dos sub-19 do FC Porto

Ángel González entre os convocados de Guillermo Barros Schelotto para os jogos com Uruguai e Brasil.

Surpresa nos convocados da seleção principal do Paraguai: Ángel González, guarda-redes dos sub-19 do FC Porto, foi chamado por Guillermo Barros Schelotto para os jogos com Uruguai e Brasil, agendados para 27 de janeiro e 1 de fevereiro, respetivamente.

O jovem guardião, de apenas 18 anos, chegou ao clube azul e branco no último verão, proveniente do Libertad, onde chegou a atuar pela equipa principal. Agora, figura entre os "graúdos" da seleção guarani.

De referir que a chamada de González, de 1,90 metros de altura, está a despertar muita curiosidade no Paraguai. A Imprensa local ficou surpreendida com a opção do selecionador, numa altura em que a seleção sul-americana ocupa o penúltimo posto da zona de qualificação da CONMEBOL para o Mundial'2022.