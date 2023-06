Guarda-redes colombiano associado ao FC Porto

Joga no Atlético Nacional, tem 23 anos, e foi convocado para a seleção da Colômbia, onde procura fazer a estreia. O FC Porto estará a seguir Kevin Mier.

O FC Porto estará no encalço de Kevin Mier, guarda-redes de 23 anos que atua no Atlético Nacional, da Colômbia. O jovem foi também seguido pelo Tottenham, segundo relatos na imprensa daquele país.

Mier está agora concentrado com a seleção da Colômbia e procura fazer a estreia: esta sexta-feira há um jogo particular com o Iraque e na terça-feira mais um, frente à Alemanha.

Formado no Atlético Nacional, e com passagens no Santa Fe e Valledupar, Mier defender as cores do emblema de Medellín há três epocas, sendo que nas duas últimas tem sido o titular. Fez 46 jogos na temporada de 2022 e este ano já leva 21 jogos.