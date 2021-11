Grupo completo e trio a cem por cento no treino do FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Só Marcano continua no boletim clínico, mas já em regime de treino integrado condicionado. Loader voltou a trabalhar com a equipa principal.

Com Luis Díaz, Zaidu e Corona de regresso das respetivas seleções, Sérgio Conceição contou, esta quinta-feira com o grupo completo na preparação para o encontro de sábado (20h15) com o Feirense, referente à quarta ronda da Taça de Portugal.

Wendell, Uribe e Francisco Conceição já trabalharam em pleno. Marcano, por sua vez, continua a figurar no boletim clínico do FC Porto. Porém, o central espanhol encontra-se em regime de treino integrado condicionado, na etapa final da recuperação. De referir ainda que Danny Loader voltou a trabalhar com o plantel principal.

Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h30, novamente no Olival. A partir das 12h00, Sérgio Conceição fará a antevisão do encontro com o Feirense em conferência de Imprensa.