O FC Porto revelou uma curta passagem da entrevista de Grujic, protagonista da próxima edição da Dragões, publicação impressa e online do FC Porto. Uma passagem em que o médio sérvio recorda a recente vitória do FC Porto no Estádio da Luz, diante do Benfica.

"Queremos sempre agradecer aos adeptos que viajam até lá. Eles apoiaram-nos de uma forma fantástica. Mais uma vez celebramos juntos no fim do jogo. O míster e alguns jogadores celebraram de uma forma gira e forte, tal como no ano passado quando o Zaidu marcou. Gostamos muito de jogar lá e mais uma vez mostrámos que gostamos daquele estádio", disse na passagem revelada pelo FC Porto.

