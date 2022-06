"Grujic vai valer muito mais dinheiro do que aquele que custou ao FC Porto"

Drulovic vê os dragões como "um espelho" de Conceição, destaca Vitinha e Diogo Costa e perspetiva um grande futuro para o compatriota. Em entrevista a O JOGO, o antigo extremo recorda os anos passados com Sérgio de azul e branco e remete grande parte do mérito para o agora treinador. "É um vencedor nato", sublinha.

Mais de 300 jogos ao cabo de oito épocas fizeram de Drulovic uma das grandes figuras do FC Porto nos anos 90. O antigo extremo partilhou o balneário com Sérgio Conceição e, em entrevista a O JOGO, atribui-lhe a maior fatia de responsabilidade na dobradinha deste ano, em que viu a formação ter um papel fundamental. Grujic, defende, mostrou que os dragões podem contar com ele para o futuro, em que até poderá encontrar pela frente o mais recente reforço do Benfica, Ristic.

Esta foi a melhor época de Sérgio Conceição ao leme do FC Porto?

-Foi uma das melhores ou a melhor, sim. Acompanho o campeonato português, sei o que se passa e foi uma vitória totalmente justa e merecida. O FC Porto trabalhou muito e, apesar de ter perdido o melhor jogador a meio da época [Luis Díaz], continuou a jogar bem. O Sérgio arranjou as melhores soluções para a equipa e fico feliz por ele. É um vencedor nato, tem um caráter muito forte, que toda a gente conhece. Foi totalmente merecido. De certeza que a maioria das pessoas já esperava a vitória na final da Taça, uma vez que era contra o Tondela, mas houve muito mérito do FC Porto. No campeonato, o Sporting deu luta, mas o FC Porto conseguiu ser melhor.