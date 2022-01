Grujic vai ser pai de um menino e foi assim que descobriu: ora veja

Marko Grujic, médio do FC Porto, vai ser pai e ficou recentemente a saber que terá um menino. O sérvio e a companheira divulgaram, nas redes sociais, fotografias do momento em que descobriram o sexo do bebé. Veja as imagens.

