Grujic suscita interesse de clube da Turquia

Imprensa turca revela que o médio do FC Porto é alvo do Besiktas.

Peça importante na reta final da temporada do FC Porto, face à lesão de Uribe, Marko Grujic foi apontado como alvo do Besiktas pela Imprensa turca. De acordo com o jornal "Fanatik", o médio sérvio é o nome desejado pelo treinador Valerien Ismael para reforçar o miolo.

Ismael entende que o camisola 16 dos dragões seria um bom complemento para Souza, que, curiosamente, também vestiu de azul e branco.

A publicação destaca, ainda, que o clube de Istambul acredita que as "boas relações" com os portistas podem funcionar a seu favor.

Na época finda, a segunda de empréstimo ao FC Porto pelo Liverpool, Grujic somou 1666 minutos de jogo, distribuídos por 36 partidas. Os dragões, entretanto, vão pagar cerca de dez milhões pelos direitos económicos do sérvio.