Grujic: "Sabemos que os adeptos do FC Porto não estão satisfeitos"

Sérvio vai arrancar a quarta temporada no FC Porto como titular, aproveitando a saída de Uribe. Concentrado na seleção, antes de gozar um período de férias, o médio fez um balanço "positivo" da temporada que está a terminar, embora sabendo que os adeptos não estão totalmente satisfeitos.

Marko Grujic terminou a terceira temporada ao serviço do FC Porto acrescentando mais três títulos ao currículo. O sérvio somou 39 jogos mas "só" foi titular 28 vezes, um estatuto que pretende reforçar em 23/24 aproveitando a saída de Uribe. A SAD irá ao mercado para encontrar um substituto do colombiano, mas independentemente da chegada de um ou até mais médios neste defeso, é certo que Marko terá um papel principal no arranque da nova campanha, assumindo-se como parceiro de Eustáquio no setor intermediários dos dragões.

Se nada de anormal se passar, será assim na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica. Até porque as caras que vão chegar ainda estarão, nessa altura, a adaptar-se aos métodos de Sérgio Conceição. Essa é, precisamente, uma das vantagens que o ex-Liverpool, de 27 anos, vai procurar aproveitar para se afirmar, de vez, no onze dos portistas que, recorde-se, investiram nove milhões de euros no seu passe.

Para já, Grujic está concentrado na seleção da Sérvia, que vai ter dois jogos este mês - já amanhã um particular com a Jordânia e no dia 20 frente à Bulgária, de apuramento para o Europeu. E foi no estágio da seleção que o portista fez um balanço positivo da temporada que está a terminar, embora admitindo que faltou o mais importante. "O troféu do campeonato era o nosso primeiro objetivo, chegámos perto do Benfica [o FC Porto terminou a dois pontos dos encarnados] e sabemos que os adeptos não estão satisfeitos. Claro que foi bom termos juntado as duas taças [da Liga e de Portugal] nacionais à Supertaça. Na Liga dos Campeões, fomos eliminados por um golo frente ao Inter, um dos finalistas, então, não fizemos uma má temporada", sublinhou em declarações ao "Sportski žurnal".

Voltar a Belgrado na Champions

Grujic revelou que gostaria de encontrar o Estrela Vermelha, hexacampeão da Sérvia, na próxima edição da Liga dos Campeões, em que o FC Porto estará no pote 2 do sorteio. "Claro que sim, porque isso significaria vir a Belgrado por alguns dias e voltar ao estádio onde comecei a minha carreira [em 2009]. Há sempre bons momentos para recordar quando se joga contra o antigo clube. Voltaria a sentir como é a arquibancada do "Maracanã" cheia, o ótimo ambiente no estádio", referiu o médio portista.