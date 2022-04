Grujic rende Uribe no V. Guimarães-FC Porto e há uma estreia nos convocados

Sérvio é o eleito para render o lesionado Uribe em Guimarães, uma solução que não obriga Sérgio Conceição a mexer em mais peças do xadrez. Caraterísticas do colombiano são únicas e não há no plantel quem se assemelhe, mas o sérvio não só tem rotinas como permite soltar Vitinha.

Sérgio Conceição não quis confirmar, como é habitual, mas tudo indica que seja mesmo Grujic a render Uribe na partida desta tarde, em Guimarães, naquela que deve ser a única alteração no onze em relação à partida anterior, com o Santa Clara.

Já nos convocados, há uma novidade: a estreia de Fernando Andrade. O brasileiro, inscrito no último dia do mercado, integra um lote alargado de opções para Guimarães e não é sequer certo que vá para o banco.