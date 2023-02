Grujic pode ser a solução para o problema no miolo do FC Porto

Problemas no setor intermediário serão resolvidos se o sérvio recuperar. Na sexta-feira ainda fez tratamento, mas há esperança entre os portistas de que Marko esteja em condições para o Vizela. André Franco ou subir um dos centrais são as alternativas.

Há um enorme problema no meio-campo do FC Porto, na sequência da razia dos últimos dias - devido a lesões e castigos -, que pode ter em Grujic a solução. De acordo com o boletim clínico de sexta-feira, o sérvio, assim como Francisco Meixedo, Gabriel Veron, Eustáquio e Otávio, fez tratamento. Contudo, existe a expectativa entre os responsáveis portistas de que Marko recupere a tempo da receção ao Vizela do problema na face posterior da coxa direita (tendinopatia do isquiotibial) sofrido na véspera - 24 de janeiro - do encontro com o Académico de Viseu, da Taça da Liga. Esta não é uma lesão grave, mas causa bastante desconforto, o que poderá obrigar Grujic a jogar em sacrifício frente aos vizelenses.

Caso o departamento médico não dê alta ao sérvio, Conceição fica com um problema bicudo para resolver, já que Otávio e Eustáquio estão lesionados, Bernardo Folha castigado devido à expulsão na Madeira e Bruno Costa está a treinar com os bês.

Olhando para o plantel, sobra André Franco. Contudo, o ex-Estoril, tal como sucedeu na época passada com Fábio Vieira, não é visto como segundo médio por Conceição. O que deixa o treinador com duas hipóteses, no caso de não ter Grujic em condições: colocar Franco ou Gonçalo Borges à direita do ataque, apostando em Pepê como companheiro de Uribe ou, em último recurso, adaptar um dos centrais à posição de médio mais defensivo, dando maior liberdade ao colombiano. Neste caso, João Marcelo, Pepe e Fábio Cardoso são os candidatos à vaga no setor intermediário, sendo que todos eles já passaram por essa posição em determinadas fases da carreira. Mas não no FC Porto de Conceição, pelo que será sempre a derradeira solução.

De resto, Sérgio Conceição não chamou nenhum jogador da equipa B ao treino de ontem, para colmatar as ausências, num sinal de que espera resolver os problemas com a matéria-prima que tem à disposição. Um tema que, seguramente, será abordado pelo treinador na conferência de Imprensa de antevisão do encontro com os vizelenses.