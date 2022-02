"Grujic? Para mim é mais importante do que falar se foi bem ou mal expulso..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o triunfo em Moreira de Cónegos, sobre o Moreirense, por 1-0, em jogo da 23ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sabíamos a dinâmica do jogo do adversário, e pelo resultado que tiveram na última jornada, era expectável encontrarmos aqui dificuldades, principalmente pela competitividade da equipa do Moreirense, pela agressividade que ia meter no jogo, queriam reagir, limpar a imagem do último jogo. Entrámos muito bem na partida, fizemos uma boa primeira parte até ao golo, com muita qualidade, com posse de bola objetiva, a querer chega à baliza. Fizemos o golo e depois nesse jogo direto que o Moreirense praticava, numa ou outra segunda bola não fomos tão agressivos, não aproximámos de forma rápida, numa ou outra vez as coberturas não foram as melhores, mas faz parte da reação natural do Moreirense, que não chegou a criar perigo, porque foi a falta sobre o Fábio [Cardoso]. Entrámos na segunda parte com a mesma intenção, iniciar como iniciámos o jogo, acho que o primeiro remate é aos 30 minutos. Depois houve a expulsão do Grujic. Fomos reajustando o que era necessário para ganhar o jogo, que era o mais importante. Um jogo não muito bonito, muito disputado, entre duas equipas competitivas, mas sinceramente houve momentos que me agradaram mais do que na quinta-feira [contra a Lázio]. Antes do jogo disse que não tem de haver qualquer tipo de desculpa em relação à recuperação, e os jogadores estão de parabéns porque não houve nenhum comentário acerca desse jogo, de poderem dar algum tipo de desculpa. Foi uma vitória justa num jogo sempre difícil."

Grujic expulso em poucos minutos. Critérios estiveram adequados? "Não tive oportunidade de ver, do campo tenho uma opinião, o primeiro amarelo não me parece, o segundo justifica-se. Não era um jogo fácil para o árbitro, pelas características do próprio jogo. Vou ter oportunidade de ver e analisar. Para mim o mais importante é o jogo e não o critério do árbitro. Podíamos controlar melhor, ter outro tipo de maturidade. O Marko é jovem, quer muito fazer as coisas, é preciso tempo para que perceba que a alto nível não se pode comprometer a equipa com situações...não pode acontecer. Aconteceu, a equipa ganhou, há que passar por cima, mas fico sem dois jogadores do meio-campo, e isso para mim é mais importante do que falar se foi bem ou mal expulso."